Individualisierung auch nach Ende des Lebens

Trauern im Netz

Anton Kügler weiß, „Patchwork-Zeremonien“ werden gefragter - also Abschiedsfeiern, die auf kirchliche Rituale zurückgreifen, aber gleichzeitig individuellen Raum in den Abläufen schaffen. „Etwa wenn während der Messe nicht nur liturgische, sondern die Lieblingsmusik des Verstorbenen gespielt wird“, nennt Pernlochner-Kügler ein Beispiel. Der Umgang mit dem Tod ändert sich aber auch durch das Internet - online kondolieren ist etwa sehr beliebt, oder auch der Austausch mit anderen Trauernden in Foren und Netzwerken.