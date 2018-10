Alpengasthof Heiligwasser steht ohne Pächter da

Der Eigentümer des Alpengasthofes, das Stift Wilten, sei erst am Montag über diesen Schritt informiert worden. Es sei dem Pächter und seinen Mitarbeitern zwar gelungen, die Besucher und Pilger in Heiligwasser im Bereich Service und Küche zufriedenzustellen, jedoch nicht den Betrieb wirtschaftlich zu führen. „Zudem sieht er sich auch nicht in der Lage, die bereits im vergangenen Jahr vom Stift Wilten unbürokratisch zur Verfügung gestellte finanzielle Unterstützung zu bedienen. Damit konnten vorrangig ausstehende Mitarbeitergehälter abgedeckt werden, was dem Stift Wilten aus sozialen Gründen sehr wichtig war“, heißt es in einer Stellungnahme.