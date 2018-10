„Wir werden auch weiterhin in Tirol produzieren“

Ein gewisse Dosis an Unzufriedenheit wichtig

Grundsätzlich sollte man auch als Unternehmen nie zufrieden sein, meinte er: “Sondern daran arbeiten, die Marke entsprechend zu entwickeln.„ Diesbezüglich sei man in den unterschiedlichen Segmenten umtriebig. Die Marke Swarovski finde sich in vielen Ausprägungen wieder, so Langes-Swarovski: “Und wir reichern sie immer wieder an. Eine gewisse Dosis an Unzufriedenheit ist immer wertvoll, um Dinge weiterzuentwickeln."