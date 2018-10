Appell an Politik: Spart Spitäler nicht kaputt!

Heinrich Magometschnigg: „Ein Herzchirurg ist kein Gefäßchirurg. Es gibt kaum Fächer, die so viele Lichtjahre voneinander entfernt sind als diese beiden.“ Der Patient habe keine Wahl, so Magometschnigg: „Schwierige Sachen werden hier nicht mehr operiert und weil es in Salzburg nirgendwo sonst eine Gefäßchirurgie gibt, schickt man die Patienten nach Innsbruck.“ Dass man so einen herausragenden Mediziner wie Primar Dr. Thomas Hölzenbein nach zehn Jahren Tätigkeit nicht weiter verpflichtet habe, sei ein unverzeihlicher Fehler.