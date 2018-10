Herzinfarkt am Steuer: Steirer (61) starb

Zufällig vorbeikommende Wanderer bemerkten den Pkw-Lenker, führten die Erstversorgung durch und verständigten die Rettungskräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte das Rote Kreuz den Pkw-Lenker in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, ein. Der Pkw-Lenker verstarb noch auf dem Weg in das Krankenhaus.