Gigantisches Dirndl knackt den Weltrekord!

Zwei Jahre lang musste sich Maria Aberer seitdem gedulden, um am 3. Oktober dieses Jahres endlich die Urkunde der „Guinness World Records“ in den Händen halten zu dürfen. Somit hat sie offiziell den bisherigen Rekord des Heimatwerks in Bad Ischl mit einem Dirndl von 5,40 Metern übertroffen. „Ich dachte wirklich, es wird nichts mehr und hatte Angst, dass sie es mir nicht glauben, was ich ihnen beweise“, spricht die 56-Jährige von einer Prozedur.