Giftiger Bergahorn: 15 Pferde sind bereits tot

Seit seiner Laufbahn als Tierarzt hat er noch nie erlebt, dass 15 Tiere in so kurzer Zeit an den Samen, die an einen Flugzeugpropeller erinnern und mit denen Kinder liebend gerne spielen, verendet sind. Die Dunkelziffer könnte noch höher liegen, nicht jedes Tier wird zur Obduktion freigegeben. Vermehrt sind die Regionen im Innergebirg betroffen.