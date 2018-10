Doch nicht nur die Entscheidungsträger werden sich nicht einig - während eine Umfrage der SPÖ ergab, dass sich 36,6% der Wiener eine generelle Maulkorbpflicht für Listenhunde wünschen, laufen zeitgleich viele Menschen Sturm gegen den Vorstoß der zuständigen Stadträtin Ulli Sima. Für den morgigen Sonntag wurde gar eine Demo dagegen organisiert. Fest steht: Jeder Hundebiss ist einer zu viel! Fest steht auch, dass eine tierschutzgerechte Lösung gefunden werden sollte. Schnellschüsse sind selten zielführend, doch wir müssen auch die Politik verstehen, die Handlungsbedarf sieht und auf die Sorgen vieler besorgter Bürger eingehen möchte. Mein Herz schlägt natürlich auch für jeden einzelnen Hund, der durch Fehler seines Halters - denn das Problem liegt immer am anderen Ende der Leine - in die Schusslinie kommt. Jeder Hundebesitzer in Österreich sollte die notwendige Fachkompetenz haben, einen Vierbeiner zu erziehen und zu führen, ebenso wie ihn artgerecht zu versorgen. Egal ob Chihuahua oder Deutsche Dogge. Wie wir das durch eine Gesetzesänderung endlich sicher stellen können, sollten wir uns gemeinsam überlegen. Eine bundesweite Regelung würde ich sehr begrüßen. Der Hund wird nicht umsonst als bester Freund des Menschen bezeichnet - ziehen wir alle an einem Strang und finden wir gemeinsam Lösungen, um gemeinsam in Frieden zu existieren!