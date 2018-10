Das sind die steirischen Hauben-Stars

Zeugnistag für steirische Küche. Die Tester der Gourmet-Fibel „Gault Millau“ vergaben insgesamt 128 Hauben an 91 weiß-grüne Lokale. An der Spitze: Harald Irka von der Saziani Stub‘n. Wie schon im Vorjahr tischt der „Aufsteiger des Jahres“ in der Steiermark auf: Die Tester kürten Matthias Schütz (Seeplatz’l am Grundlsee) zum Nachfolger von Alexander Posch (Essenz im Stainzerhof).