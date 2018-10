Keine Spur von Friedrich Felzmann

Nichts, rein gar nichts! Am kommenden Montag ist es ein Jahr her, dass in Stiwoll nordwestlich von Graz zwei Menschen erschossen wurden und eine heute 70-jährige Pensionistin schwer verletzt überlebte. Der Tatverdächtige Friedrich Felzmann, damals 66 Jahre alt, ist seitdem weg - und es gibt immer noch keine Spur.