Romantische Kapelle rüstet sich für großen Ansturm

Der bisher einzige Steiermark-Sieg in der TV-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ war dem Grünen See vergönnt - am Freitag steht wieder ein idyllisches Platzerl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag im Finale: die Wallfahrtskapelle Schüsserlbrunn am Fuße des Hochlantsch. Bereits jetzt merkt man eine starke Zunahme an Besuchern.