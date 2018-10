Das „Auracher Löchl“ in Kufstein hat neue Besitzer

Das Gastronomen-Ehepaar Beatrice und Christian Walch, das seit zehn Jahren die Brenner Alm in Ellmau betreiben übernahmen sämtliche Gesellschaftsanteile, alle Mitarbeiter sowie auch das touristische Gesamtkonzept der Familie Hirschhuber. 25 Jahre lang war das Auracher Löchl im Besitz der Familie Hirschhuber. In den vergangenen 15 Jahren prägten Richard Hirschhuber und seine Gattin Alexandra den Betrieb und gaben immer wieder neue touristische Trends vor. So etwa mit Boutique Hotel Träumerei #8 by Auracher Löchl, in dem Gäste in individuell gestalteten Zimmern mit Blick auf den Inn und die Berge nächtigen. Das Restaurant wartet mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot von Tiroler Küche bis Steaks in wahlweise urigem oder romantischem Ambiente auf. Abgerundet wird das Angebot mit der eindrucksvollen Bar Stollen 1930 im Festungsberg, in der es mit 1000 internationalen Gin-Sorten die weltweit größte Auswahl gibt.

Eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne also, hat die Gaststätte in Kufsteins Altstadt doch seit 600 Jahren täglich geöffnet und gilt als Wiege des bekannten Kufsteinlieds, die Perle Tirols. Beatrice und Christian Walch sind in der Tiroler Tourismusszene bekannt. Sie blicken auf 25 Jahre gastronomische Erfahrung und Stationen am Arlberg, in Ischgl oder Sölden zurück. Dass es mit dem Kauf des Betriebs in Kufstein geklappt hat, sehen die Walchs als „Glücksfall“.