Staatsverweigerer haben Geschworene verfolgt

Flüchtlingsstrom 2015 war Auslöser

Bei der Befragung schilderte sie weiter, dass sie und die „Präsidentin“ - die sie übrigens bei einer Reichsbürger-Veranstaltung kennengelernt habe - eine „Vision“ hatten, „etwas Neues zum Wohle der Menschheit zu machen“. Mit ein Auslöser seien die Vorgänge an der Grenze in Spielfeld im Oktober 2015 gewesen, als Tausende Flüchtlinge ohne Kontrolle nach Österreich gelangten. So habe sie mit der Erstangeklagten den „Staat Steiermark“ gegründet.