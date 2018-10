1000-Kilo-Pferd mit Kran aus Bachbett befreit

Dramatisches Ende eines Ausritts in Gramatneusiedl in Niederösterreich: Noriker „Flaxi“ war in die Fischa geraten, fand daraufhin im Schlamm keinen Halt und konnte nicht mehr ans Ufer zurück. Tier und Reiterin blieben unverletzt. Allerdings musste die Feuerwehr anrücken, um das schwere Pferd zu befreien.