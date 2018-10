Tausende Salzburger eroberten die Hauptstadt

Bei der anschließenden „Defilierung“ - also dem vorbeimarschieren der Abordnungen an der Ehrentribüne, auf der unter anderem auch Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner oder auch Staatssekräterin Karoline Edtstadler Platz nahmen - präsentierten sich die Schützen und Musiker farbenprächtig. Und brachten selbst Pferdestärken an den Tag: Auf Noriker-Dame Flora ritt der Fahnenträger der Jakobischützen aus Sankt Jakob am Thurn, Anton Hager, ein. Der scherzte: „Nein, wir sind nicht nach Wien geritten, Flora ist bequem mit dem Pferdetransporter gereist.“