Kennen Sie schon diesen skurrilen Wintertrend?

Der goldene Herbst hat sich bis auf weiteres verabschiedet. Jetzt heißt es wieder: Daunenjacke, Mütze, Schal, Handschuhe und Nasenwärmer. Nasenwärmer? Ja, Sie haben richtig gelesen. Geht es nach einem britischen Unternehmen sind sie das neue Must-have. Und damit scheint die Erfinderin einen Nerv getroffen zu haben: Denn auf Instagram wird die Beanie für die Nase richtig gefeiert. Das mag mitunter auch an den unzähligen Variationen liegen - ob aus Plüsch, gehäkelt, mit Spruch oder in Tierform - es ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Fast so vielseitig sind auch die Tragemöglichkeiten, die vom Weg zur Schule oder Arbeit über Sport bis nachts im Bett reichen. In erster Linie sollen sie nämlich aus gesundheitlichen und nicht optischen Gründen verwendet werden. Bei vielen Kunden haben sie, laut Designerin, sogar gegen eine Nasennebenhöhlenentzündung geholfen. Doch natürlich gibt es auch unzählige kritische Stimmen, denen sie sich stellen muss. „Du findest, es sieht lächerlich aus? Das tun auch Weihnachtspullover (auch Ugly Sweater genannt) und Pudelmützen und trotzdem tragen sie so viele.“ Ob sich der Trend wirklich durchsetzt und Nasenwärmer so selbstverständlich wie Mützen werden? Sie können zumindest hierzulande mit einem der nachfolgenden Modellen den Anfang machen!