Sommer ist vorbei: Jetzt kommt der erste Schnee!

Der Temperatursturz kam am Wochenende: Es ist nicht einmal einer Woche her, da hatte es in Graz noch fast 25 Grad und die Menschen spazierten mit kurzer Hose durch die Herrengasse, gestern waren es gerade einmal 13 Grad und ohne Jacke war’s zu kalt. Das entspricht der Jahreszeit, sagen Meteorologen. Gewöhnungsbedürftig ist es dennoch…