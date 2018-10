Klara gewinnt Steirischen Harmonikawettbewerb

Markus Baumann, Lukas Deißl, Lukas Herzog, Maximilian Kranz und Klara Mißebner spielten am Samstag in der Steinhalle Lannach um den Sieg beim „Steirischen Harmonikawettbewerb 2018“. Die große Bühne mit einer TV-Liveübertragung in ORF 2 nutzte Klara Mißebner aus Langenwang perfekt. Die Elfjährige überzeugte mit ihren Aufführungen („Hanni Polka“ und „Villa Asiola“) die Expertenjury und setzte sich gegen die männliche Konkurrenz durch.