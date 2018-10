Weizer Segel-Asse erobern die Meere

Boote der Weizer liegen am Stubenbergsee

Nach der Matura erlebte Dobrowolny seine erste Regatta in der Karibik, machte Ausbildungen zum Skipper und Segelinstruktor. Ein teurer Spaß? „Man kann Boote und Schiffe relativ günstig chartern. Ein Schiff für sechs bis acht Personen am Mittelmeer kostet 2000 Euro die Woche, das ist im Vergleich zu einem Hotel kein teurer Urlaub.“ Freilich: Einige der bald 50 Mitglieder des Weizer ASACC haben für ihre eigenen Boote, die im Sommer teilweise auf dem Stubenbergsee liegen, etwas mehr hingelegt.