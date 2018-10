Krimi in Pflegeheim: Neun weitere Graböffnungen

Falsches Medikament in kleinen Dosen verabreicht

Fünf Pflegekräfte des Heims - ein Mann (er rühmte sich als „Enkel“ der einstigen Lainzer Todesschwester Waltraud) und vier Frauen - sollen es ihnen verabreicht haben. „Immer wieder, in kleinen Dosen“, wie Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten sagt. Die Folge: Kaliummangel, Dehydrierung, Verwirrtheit, Durchfälle, Erbrechen, massive Herzrhythmusstörungen. Die betagten Menschen gerieten dadurch in eine Situation, in der sie völlig hilflos wurden und keine Chance hatten, sich gegen die an ihnen begangenen Taten zu wehren - oder sie überhaupt als solche zu begreifen. Am Ende kam es bei ihnen zu „plötzlichen Herzstillständen“.