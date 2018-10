Platten und Nägel für Unfall-OPs: Firma insolvent

Das Medizinprodukte-Unternehmen I.T.S. GmbH in Laßnitzhöhe musste Insolvenz anmelden. Das meldeten die Kreditschutzverbände AKV, KSV und Creditreform am Donnerstag. Die Überschulding beträgt 4.6 Millionen Euro, 17 Dienstnehmer sind betroffen.