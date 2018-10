Rastplätze an der A 9 wurden groß ausgebaut

In Treglwang stehen nun in Fahrtrichtung Graz 20 Stellplätze für Lkw sowie 13 Plätze für Pkw sowie eine moderne Sanitär-Anlage zur Verfügung. In Gaishorn kamen zu den bestehenden 20 Lkw-Parkplätzen auf einem zusätzlich erworbenen Grundstück 29 weitere hinzu.