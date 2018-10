Danke, Fressnapf!

Bereits zum fünften Mal lud der Tiersupermarkt zur großen „Fressnapf hilft“ Gala auf die Wiener Summerstage - und wie immer waren es unglaubliche emotionale Geschichten, die präsentiert wurden. Gerade in Zeiten, wo wieder massiv über Hundehaltung diskutiert wird, tut es einfach gut zu sehen, welch wertvolle Dienste Vierbeiner für uns Menschen verrichten. Hunde sind Familienmitglieder, Freunde und Partner aber oft auch Lebensretter! Aus den zahlreichen Einsendungen kürte die Jury, darunter Fressnapf Geschäftsführer Hermann Aigner und Helmut Pechlaner, Hündin „Lilo“ zur Siegerin. Warum? Weil sie ihrem Frauerl wieder Lebensfreude schenkt und sie nicht nur durchs Leben begleitet sondern lenkt. Wie? Bitte nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie sich die wunderbaren Videos zu allen Nominierten hier an. Ich bin mir sicher, dass auch Sie dann die eine oder andere Träne zerdrücken werden. Fressnapf ist ein erfolgreiches Unternehmen. Doch was es für mich auszeichnet ist die beispiellose Großzügigkeit! Dass hier Manager auch auf ihr Herz hören! Denn unglaubliche 80.000 Euro wurden bei der Gala von Hermann Aigner an vier Organisationen übergeben. Auch unsere Tierecke erhielt eine 20.000 Euro Spende! Danke dafür im Namen aller, denen wir damit helfen können.