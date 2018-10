Über diese Geschenke freuen sich Skorpione

Die nächsten 30 Tage stehen ganz im Zeichen des Tierkreiszeichens Skorpion. Menschen, die in diesem Zeitraum das Licht der Welt erblickt haben, gelten in der Regel als eigenwillig und stolz. Sie verfolgen ihre Ziele mit Ehrgeiz und Willensstärke - wer sich ihnen in den Weg stellt, bekommt es mit ihrem Stachel zu tun. Leidenschaft zieht sich durch all ihre Lebensbereiche. Beruflich ist sie in Kombination zu ihrer großen Intelligenz und Tiefsinnigkeit Grundlage der beachtlichen Erfolge. In ihrem Privatleben ist sie Fluch und Segen zugleich: Skorpione sind echte Familienmenschen und gehen für ihre Freunde durch die Hölle, aber Enttäuschungen oder gar Betrug können sie nur schwer bis gar nicht verzeihen. Obwohl es ihnen selbst das Herz bricht, sind sie bekannt dafür, einen eiskalten Schlussstrich zu ziehen. Ihr Lebensmotto ist übrigens: „Ich will den Dingen auf den Grund gehen! Ich will Intensität! Ich engagiere mich!“



Erkennen Sie darin Ihren Freund oder Bekannten wieder? Dann dürften Sie in unseren darauf zugeschnittenen Geschenkideen fündig werden.