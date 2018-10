Das sind Österreichs „Tierische Helden 2018“

„Agha“, Bundeslandsieger Salzburg

Der dreijährige Berner-Sennen-Rüde „Agha“ ist aus einer bosnischen Tötungsstation und wohnt seit eineinhalb Jahren bei Birgit Proksch und ihrer Familie. Aufgrund seiner guten Anlagen wurde ihr geraten, mit ihm die Therapiebegleithundeausbildung zu machen. Seit August 2017 sind die beiden also ein Therapiebegleithundeteam und darin sehr aktiv. Proksch und „Agha“ arbeiten mit Kindergartenkindern zum Thema „Bissprävention“, mit Volksschulkindern als „Vorlesehund“-Team, mit Jugendlichen, die sich bei einer Psychotherapie nicht öffnen wollen oder die an ADHS leiden und mit Menschen, die in Pflege- und Seniorenheimen wohnen. Am meisten beeindruckt an „Agha“, dass er sich je nach Bedarf, Anlass und Alter der Menschen auf diese nicht nur immer wieder neu einstellen, sondern auch immer wieder einen Draht zu ihnen finden kann. In seiner ruhigen und sensiblen Art schafft er es nicht nur kleine Kinder, die vielleicht sogar Angst vor so einem „großen schwarzen Hund“ haben für sich zu gewinnen, sondern auch älteren Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und bei Frau Proksch regelmäßig für „Gänsehautmomente“ zu sorgen. „Dieses Feingefühl ist für mich etwas ganz Besonderes, deshalb ist er mein Held“, so die Hundehalterin.