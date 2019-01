Ausgesetzte Weidegans hielt Helfer auf Trab

Gans freute sich über Kontakt mit Artgenossen

Die Gans wurde noch in der gleichen Nacht auf den Gnadenhof „Pipiland“ des Vereins „Rette (d)ein Huhn“ gebracht, wo sie in eine Gänsegruppe integriert wurde. Hofstädter zeigt sich erleichtert. „Nun ist sie wieder unter Artgenossen. Grundsätzlich war der Platz am Kanal gar nicht so schlecht, aber der bevorstehende Winter, die freilaufenden Hunde und die Fangversuche von Privatpersonen hätten der Gans auf Dauer zugesetzt. Sie hat sich sichtlich gefreut, wieder unter ihresgleichen zu sein. Bei uns darf sie ihren Lebensabend verbringen - und das ist lange, denn Gänse werden etwa 30 Jahre alt.“ Die Badener Gans ist nun also in Bad Deutsch Altenburg im sprichwörtlichen Glück!