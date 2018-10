241 Kühe am Weg zum Schlachthof kontrolliert

Am Montag wurden die Lenker der Tiertransporte zum zweiten Mal in diesem Jahr vor dem Schlachthof in Bergheim überrascht. Es wurde wieder kontrolliert, ob die Kälber und Kühe im Hänger wohlauf sind. Erstmals war auch das Gesundheitsministerium vor Ort und hob die gute Zusammenarbeit im Bundesland hervor.