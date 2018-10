Einbruchsserie in Firmen sorgt in Kundl für Unruhe

Aktiv waren die Einbrecher in der Nacht auf Sonntag. Der oder die Unbekannten suchten in Kundl mehrere Unternehmen heim, indem ein Fenster und im Inneren des Gebäudes eine Eingangstüre aufgebrochen wurden. Die Täter durchsuchten dann die Räumlichkeiten nach Bargeld und brachen auch drei Kaffeeautomaten auf. Dabei erbeuteten sie Münzgeld in unbekannter Höhe.