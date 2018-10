Automobilindustrie: Steirer auf der Überholspur

Volle Auslastung bei MSG in Wies

Im Windschatten von Magna entwickeln und produzieren auch die steirischen Klein- und Mittelbetriebe auf Höchsttouren: Von einer „vollen Auslastung“ spricht etwa Hans-Jörg Gasser, Gründer der südsteirischen MSG. Sein Unternehmen ist mit komplexen Ventilen bei Autobauern rund um den Globus hoch im Kurs. Der Vorteil des 280-Mitarbeiter-Unternehmens aus Wies: „Unsere Bauteile finden sich in allen Antriebsarten“, so Gasser. So kühlen beispielsweise Wieser Komponenten E-Fahrzeuge sowie Verbrennungskraftmaschinen und regulieren Druck und Durchfluss in Erdgas-Autos. Gasser selbst zählt mit seiner Nischentechnologie europaweit zu den Marktführern: „Allein heuer liefern wir rund 15 Millionen mechatronische Komponenten und Systeme an Fahrzeugbauer aus.“