Feinstaub-Alarm in den Grazer Raucherlokalen

In reinen Raucherlokalen ist die Feinstaubbelastung bis zu zwanzigmal so hoch wie in Nichtraucherlokalen. Auch für Nichtraucher gibt es keine Entwarnung: In Nichtraucherbereichen von Mischlokalen, also in solchen, wo in Teilbereichen geraucht werden darf, ist die Belastung auch noch bis zu achtmal so hoch wie in reinen Nichtraucherlokalen.