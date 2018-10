Feuerwehr: Neuer Ärger durch alte Falschmeldung

150.000 Steirer erreicht

Was ihn wundert? „Dass diese alte Meldung nun wieder im Umlauf ist und durch das Teilen am Leben erhalten wird. Irritierend ist für mich, wie wenig der Sachverhalt angezweifelt wird“, sagt Meier, der umgehend handelte. Über die eigene Facebook-Seite wurde über die Falschmeldung aufgeklärt, binnen kürzester Zeit erreichte der Verband dadurch 150.000 Steirer. Man will so verhindern, dass sich Kriminelle eventuell als falsche Feuerwehrleute Zutritt in Wohnungen verschaffen.