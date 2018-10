Mutter und Kind wurden in Autounfall verwickelt

Während die beiden hauptbetroffenen Autos jeweils an der Front der Beifahrerseite schwer beschädigt wurden, gab es am dritten Pkw nur leichte Schäden. In einem der Fahrzeuge befand sich laut Feuerwehr eine Mutter mit einem Kind, das zur Routineuntersuchung in ein Grazer Spital gebracht wurde. Es blieb aber unverletzt.