Graz hat schlechteste Luft aller Landeshauptstädte

An maximal 35 Tagen im Jahr darf laut EU der Feinstaub-Grenzwert (PM10) überschritten werden. Bei der Messstelle Graz Don Bosco gab es im Jahr 2017 54 Überschreitungstage. Und auch beim kleineren und für die Gesundheit noch gefährlicheren Feinstaub (PM2,5) ist die Belastung in der Murmetropole zu hoch. „Es wird zwar der EU-Grenzwert eingehalten, der Richtwert der WHO aber um das Doppelte überschritten“, erklärt Ulla Rasmussen vom VCÖ.