Bus und Lkw auf A1 umgestürzt: Neun Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagfrüh auf der Westautobahn bei Melk in Niederösterreich: Neun Menschen erlitten teils schwere Verletzungen, als ein Lkw auf einen Reisebus mit Panne auffuhr. Beide Fahrzeuge stürzten in der Folge um und blieben seitlich neben der Fahrbahn liegen. Die A1 war mehrere Stunden gesperrt, doch damit nicht genug: Gegen Mittag musste die Westautobahn auch zwischen St. Christophen und Böheimkirchen vorübergehend gesperrt werden, weil ein Lkw in Brand geraten war. Mittlerweile konnten die beiden Totalsperren in Richtung Linz aufgehoben werden.