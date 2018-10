Hitler verherrlicht: Haft für Ex-FPÖ-Politiker

Was hat er sich dabei nur gedacht? Ein ehemaliger Tiroler FPÖ-Bezirkspolitiker versendete in einer WhatsApp-Gruppe mehrere Fotos und ein Video, in denen der Nationalsozialismus und Adolf Hitler verherrlicht wurden. Die Folge war nun ein Schwurgerichtsprozess, bei dem der reuige 50-Jährige verurteilt wurde.