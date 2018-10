Steirische Einsatzkräfte demonstrierten ihr Können

Nach der Premiere im Vorjahr folgte die zweite Auflage des Center-West-Sicherheitstages in Graz, in dessen Rahmen das Einkaufszentrum zahlreichen Einsatzorganisationen die Möglichkeit bot, sich zu präsentieren. Interessierte gewannen spektakuläre Einblicke in den oft gefährlichen Alltag der Einsatzkräfte.