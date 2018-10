Jugendliche plünderten Trafik-Vitrine in Salzburg

Die Burschen, ein Jugendlicher (16) aus Hallein und ein 15-jähriger Inder, schlugen die Auslage der Trafik am Universitätsplatz gegen 2 Uhr nachts mit einem Notfallhammer, wie es ihn in Linienbussen gibt, ein. Sie stahlen Zigarettenpackerl und Tabak im Wert von 400 € und flüchteten mit Fahrrädern. Die Polizei konnte die Burschen, da der Alarm losgegangen war, nach wenigen Minuten noch in der Altstadt fassen. Die zwei gaben an, dass auch ein 13-jähriger Afghane an der Tat beteiligt war. Er konnte bisher noch nicht aufgegriffen werden.