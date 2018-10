Mehr Takt für Pinzgau-Bahn

Die „Krone“ berichtete: Zwanzig Jahre alt ist der Schmittentunnel, eine Röhre nur für Autos, denn der Vorschlag von Dr. Karl Schnell (damals FPÖ) auch die Eisenbahn-Trasse in den Berg zu legen, fand keine Mehrheit. Es wäre die geniale Lösung für die Bergstadt gewesen.

Nun wird der Tunnel technisch aufgerüstet und daher ist er bis Anfang November gesperrt.

Zwischen Zell am See und Piesendorf verkehrt die Pinzgaubahn derzeit im 30-Minuten-Takt.

Die Landtagsabgeordnete Sabine Klausner berichtet: „Die Fahrgäste nehmen den verdichteten Takt der Bahn sehr gut an, auch der Betrieb funktioniert tadellos.“

Schon länger existiert ja der Plan, die Lokalbahn im Großraum Zell am See zu einer Art City-Express auszubauen. Hinderlich sind die zahlreichen Bahnübergänge, auf denen es sowohl in der Urlaubszeit (ortsunkundige Autolenker) als auch im Herbst (tief stehende Sonne) zu Unfällen kommt.

Jedenfalls steigen momentan mehr Menschen aus Zell am See und Umgebung auf die Bahn um, als bisher erwartet.