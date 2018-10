Norbert Hackl weiß, was Tiere glücklich macht

„Krone“: Was braucht ein Schwein, um glücklich zu sein?

Hackl: Artgerechte Haltung! Laufen, Suhlen, Wühlen in der Erde und der Nestbau für die Geburt der Kleinen sind die Grundbedürfnisse dieses intelligenten, sauberen Tieres. Das alles, die kleinsten Anforderungen, nehmen wir Schweinen in Massentierhaltung. Es ist erbärmlich, dass lediglich zwei Prozent aller Schweine bei uns „bio“ gehalten werden, und davon wiederum nur wenige im Freiland.