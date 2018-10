Oldtimer in Salzburg, Linz hat Super-Flotte

In der Zentrale der Salzburg AG in der Bayerhamerstraße geht es rund: Gegenseitige Schuldzuweisungen machen die Runde und auch der frühere Vorstand Dr. Arno Gasteiger kommt wieder ins Gespräch.

In einem Interview mit Mag. Hermann Fröschl von den „Salzburger Nachrichten“ gab Gasteiger Tipps für den Nahverkehr und schlug eine Absage der konkret geplanten Lokalbahn-Verlängerung vom Bahnhof zum Mirabellplatz vor.

Arno Gasteiger war vom Jahr 2000 bis 2011 Vorstand der Salzburg AG.

Viele im Haus in Schallmoos fragen sich, warum er damals nicht massiver in den Verkehrsbereich eingegriffen hat.

Bereichsleiter diskutierten am Freitag, wieso Arno Gasteiger auch in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender des Energie-und Verkehrskonzerns in den Jahren 1992 bis 1999 nicht mehr für die Öffis in der Stadt unternommen hat.

Die „Krone“ erkundigte sich im 120 Kilometer entfernten Linz und erfuhr Erstaunliches: Seit Ende September sind bereits zehn der insgesamt 20 neu bestellten Komfort-Elektro-Busse in Linz, sieben von ihnen sind auf den Innenstadt-Linien 45 und 46 im Einsatz, die restlichen werden gerade vorbereitet. Linz AG-Vorstandsdirektorin Dr. Jutta Rinner versicherte der „Krone“, dass bis zum Jahr 2019 die Erneuerung der gesamten O-Bus-Flotte in der Stahlstadt abgeschlossen sein wird.

Auch bei der städtischen Straßenbahn in Linz läuft die totale Erneuerung und der Ausbau der Linien mit Oberleitung ins Umland.