Evangelische Pfarre weiht neues Gotteshaus ein

Daneben steht ein zweiter Höhepunkt an: Superintendent Olivier Dantine führt am Sonntag auch den neuen Pfarrer der Stadt, Otfried Kohlus, in sein Amt ein: „Es ist eine große Herausforderung, auf die ich mich schon sehr freue. Und die neue Kirche entspricht gut unseren Gegebenheiten“, freut sich Kohlus, der aus dem südhessischen Reinheim (D) stammt und seine Ordinationsfeier erst im Juli hatte.