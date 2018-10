Die Toten Hosen erobern die Planai

Die Hütte - gemeint ist das WM-Stadion VOR der Bühne auf der Planai - wird zum Ski-Opening am 1. Dezember voll. Wie schon in den vergangenen Jahren nehmen gut 10.000 Fans die neue Saison in Empfang,. „Die Toten Hosen ziehen so richtig - schön langsam sollte man sich um Karten kümmern!“, appelliert Veranstalter Klaus Leutgeb an die Fans.