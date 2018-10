Alkoholisierte Traktorfahrt endete in einem Graben

Gegen 15 Uhr lenkte der 51-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark sein Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem Einachsanhänger, von der Laasenerstraße L258 kommend in Richtung Gleichenberger Straße B66 . An der Kreuzungseinmündung wollte er nach rechts in Richtung Bad Gleichenberg einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache überfuhr der 51-Jährige die B66 und stürzte mit dem Zugfahrzeug in den Straßengraben.