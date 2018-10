Damit sind Sie der Star bei jeder Halloween-Party

Halloween, sowohl ein Fest als auch ein gruseliger Brauch keltischen Ursprungs, stammt aus Irland und wurde dort schon vor 5.000 Jahren gefeiert. Man versuchte die Seelen der Verstorbenen zu beruhigen und davor abzuschrecken Schaden an dem eigenen Haus anzurichten. Besonders groß inszeniert wird dieser Tag, der am Abend vor Allerheiligen stattfindet, in den USA.



Aber in den letzten Jahren wurde es auch hierzulande immer populärer. Anders als bei Fasching galt hier lange Zeit ein düsterer, furchteinflößender Dresscode. Doch nach der Überzahl an Hexen, Geister und Killer Clowns wurde der gelockert und um kreativere wie auch lustige Kostüme erweitert. Wenn Sie noch nichts Originelles für die Halloween-Party gefunden haben, werfen Sie einen Blick in unsere Auswahl. Damit werden Ihnen die Blicke sicher sein!