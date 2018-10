Schaf „Daisy“ in NÖ von der Straße gerettet

Glücklicherweise kam das Tier mit dem Schrecken davon. Bislang konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden, diesbezügliche Hinweise können telefonisch an den WTV unter der Telefonnummer 01/699 24 50 gerichtet werden. Laut WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic waren im Fall des Schafes „Daisy“ die Zuständigkeiten unklar - sogenannte Nutztiere müssen nach Förderungsvertrag mit dem Land nicht aufgenommen werden. „Es sollte allerdings die Tierschutz-Grundhaltung bei ungefährlichen Tieren moralisch dazu verpflichten, zu helfen und jedenfalls für eine vorübergehende Unterbringung zu sorgen“, so Petrovic: „Es kann nicht Aufgabe der Einsatzkräfte sein, oftmals stundenlang herumzutelefonieren, bis Hilfe organisiert wird. Wenn Tierheime sogar Polizei und Feuerwehr im Stich lassen, dann wird die Bereitschaft, tunlichst allen Tieren in Not zu helfen, also auch sogenannten Nutztieren oder Wildtieren, sinken. Und das können Tierschützer doch nicht hinnehmen“.