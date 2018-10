Illegaler Schenkkreis: "Gier frisst Hirn!

Eigentlich hätten 16 Männer und Frauen auf der Anklagebank vor dem Schöffensenat (Vorsitz Andreas Rom) Platz nehmen sollen. Einer meldete sich aber krank - psychische Probleme plagen ihn. Bis in das nächste Jahr hinein soll der Prozess rund um das groß angelegte Pyramidenspiel im Bezirk Voitsberg dauern. „Geld frisst Hirn“ beschreibt Staatsanwalt Hansjörg Bacher die Umstände, unter denen es dazu kommen konnte. Ein Familienclan sei am Werk gewesen, alle Angeklagten sind nämlich miteinander verwandt, verschwägert, oder zumindest befreundet. Von 2006 bis 2008 brachten sie das illegale Spiel in Umlauf. 5000 Euro musste man einzahlen und zwei „Abdecker“ bringen, die denselben Betrag zahlten, um in der Pyramide nach vorne zu rücken. Der achtfache Betrag würde winken. Dumm nur, dass vor allem die Angeklagten am öftesten Gewinne ausbezahlt bekommen haben sollen, weil sie selbst am öftesten die Pyramide erfolgreich durchliefen. Bis zu 700.000 Euro erhielten sie, im Gegensatz zu Hunderten Opfern, die draufzahlten.