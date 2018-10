Wissensdurst: Das Fest für Bildung und Talente

Erfolgsrezepte von Eveline Wild und Lena Hoschek

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Tirol, wurde Eveline Wild aktuell mit der höchsten nationalen Auszeichnung des Verbandes der Köche Österreichs als „Köchin der Köche“ ausgezeichnet. Bei „Wissensdurst“ erzählt sie zusammen mit Ausnahmedesignerin Lena Hoschek über Erfolge, Bildung und Karriere, gibt Einblicke in ihr Leben als Konditormeisterin und „Alltagsmanagerin“. Lernen von den beiden Meisterinnen kann man auch in exklusiven Workshops mit besonders heiß begehrten Plätzen: Lena Hoschek teilt ihr Wissen über Schneiderkunst und Eveline Wild führt in süße Küchengeheimnisse ein.