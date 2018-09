Gwyneth Paltrow ist wieder unter der Haube

Im Jänner gaben Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk ihre Verlobung bekannt, jetzt haben sie endlich den Bund fürs Leben geschlossen. Am Samstag wurde in ihrer Villa in den Hamptons ein rauschendes Fest mit mehr als 100 Gästen gefeiert. Mit dabei waren unter anderem „Avengers“-Star Robert Downey Jr. und dessen Ehefrau, Cameron Diaz mit Ehemann Benji Madden, Komiker Jerry Seinfeld sowie Regisseur Steven Spielberg, der Paltrow einst ihre allererste Hollywoodrolle im Film „Hook“ gegeben hatte.