EuroSkills 2018: Wir sind Europameister!

Jubelschreie, Klatschen, Tränchen rollten, als sein Name fiel und klar war: Der Maler Patrick Reitbauer aus Birkfeld ist Europameister! Schon viele Österreicher und Steirer haben bei diesem Wettbewerb abgeräumt und ihre großartigen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. 45 Lehrlinge schickte das Team Austria diese Jahr nach Budapest, die Siegerehrung ist derzeit noch im Laufen. Am Sonntag erfahren Sie, wer es noch ganz nach vorne geschafft hat. Die nächsten EuroSkills im Jahr 2020 finden übrigens in Graz statt.