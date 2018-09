Bei Holzarbeiten mit Hand in Antrieb geraten

Ein 49-jähriger Mann war Samstagmittag bei seinem Wohnhaus in Fließ mit Arbeiten an einem Holzspalter beschäftigt. Dabei war an einer Kreissäge eine Antriebswelle mit einem sogenannten Kegelspalter angebracht. Um 12.20 Uhr geriet er mit der Hand an den Kegelspalter und durch die Rotation wurde ihm der Arbeitshandschuh abgerissen, wodurch er eine erhebliche Handverletzungen erlitt. Der Verletzte wurde nach ärztlicher Notversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.